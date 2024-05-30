Подросток помог мошенникам украсть у двух старушек более 1 миллиона

В Беломорске подростка обвинили в мошенничестве. По версии следователей, юноша помог жуликам обобрать двух старушек.

Жертвами обмана с родственниками, попавшими в ДТП, стали две женщины 88 лет и 91 года. Ущерб составил 1 375 000 рублей, сообщили в СУ СК по Карелии. За деньгами приезжал юный беломорчанин. У одной пенсионерки он взял 185 тысяч, у другой 1 млн 190 тысяч, а затем перечислил мошенникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.

Молодой человек признал вину. Частично возместил ущерб. По ходатайству следователей на недвижимое имущество, принадлежащее законным представителям несовершеннолетнего, наложен арест в обеспечение гражданского иска о взыскании материального ущерба.

Уголовное дело в отношении подростка рассмотрит суд. Материалы в отношении организатора и других неустановленных лиц выделены в отдельное производство и направлены для принятия решения в полицию. // фото unsplash.com/ Jeremy Wong