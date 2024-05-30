ГИБДД работает на месте страшного ДТП на севере Карелии

В Кемском районе на трассе «Кола» столкнулись грузовик и внедорожник. Сведений пока мало, в месте, где произошла авария, проблемы со связью. Но в Госавтоинспекции Карелии не исключают, что могли погибнуть люди.

Известно, что около 12:30 на 897-м километре трассы «Кола» произошло столкновение большегруза и предположительно автомобиля Toyota RAV4. На месте аварии работает ГИБДД.

«Возможно, имеются погибшие», – сказано в сообщении дорожной полиции. // фото «Петрозаводск говорит»