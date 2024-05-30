Пожилая жительница Карелии отдала мошенникам все свои накопления

В полицию Костомукши обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что попалась на уловку мошенников и лишилась всех накоплений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил человек, который представился сотрудником компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Он сообщил, что абонентский договор клиентки истекает, и попросил назвать коды из смс-сообщений для его продления. Женщина, не задумываясь, выполнила просьбу.

Через некоторое время горожанке снова позвонили. На этот раз ей сообщили, что аферисты пытаются украсть ее деньги, и убедили перевести накопления на другой счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 300 тысяч, а затем еще 495 тысяч рублей.

Только потом женщина поняла, что ее обманули. Но деньги было уже не вернуть. Полиция проводит проверку по заявлению пострадавшей. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong