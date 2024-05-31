Житель Карелии несколько месяцев пытался забрать свои деньги у злодеев

В полицию Прионежского района обратился 51-летний мужчина. Он рассказал о том, что мошенники украли у него более миллиона рублей. Все случилось еще в январе. Житель Карелии долгое время не обращался в полицию, потому что надеялся вернуть свои деньги самостоятельно, но этого не произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший рассказал, что нашел объявление о том, что можно подзаработать, играя на бирже. Под руководством инструктора он установил на свой телефон приложение и начал инвестировать. Когда собственные накопления закончились, мужчина взял кредит на 700 тысяч рублей. Затем ему предложили взять еще один кредит, но наш земляк отказался. Тогда его инструктор начал общаться на повышенных тонах, а затем и вовсе прекратил общение.

Мужчина начал искать людей, которые помогут ему вывести прибыль со счета. Однако вскоре приложение было заблокировано.

Общий ущерб превысил 1 060 000 рублей. По факту случившегося проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch