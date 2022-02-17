«Скорая» и пожарные машины - в Кондопоге горит жилой дом

Вечером 17 февраля в доме №15 на Заводской улице в Кондопоге произошел пожар. О возгорании сообщили очевидцы в паблике «О чем говорит Кондопога». По информации подписчиков, пожар возник на пятом этаже жилого дома.

На опубликованных в сообществе фотографиях – автомобиль «скорой помощи», пожарные машины.

Также сообщается, что пострадала пожилая пара, их госпитализировали. (фото vk.com)