Скончался строивший дороги в Карелии друг Владимира Высоцкого

Ушел из жизни почетный житель Карелии Вадим Туманов, заслуженный работник строительного комплекса республики. Предприниматель и золотопромышленник скончался в Москве 10 июля, ему было 96 лет, передает РЕН ТВ.

В Карелии Вадим Туманов руководил компанией «ПСК Строитель», которая строила республиканские и федеральные дороги. Еще он создал артели, которые добыли более 500 тонн золота в Сибири и на Дальнем Востоке.

Он в 1948 году был осужден по статье о шпионаже, терроре и антисоветской агитации и провел в лагерях 8 лет. В 1956 году его освободили и реабилитировали.

Вадим Туманов был другом Владимира Высоцкого. Знаменитый бард посвятил ему несколько песен, таких как «В младенчестве нас матери пугали…», «Был побег на рывок» и другие. // фото: правительство Карелии