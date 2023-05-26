СК занялся гибелью молодой женщины в Карелии

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели молодой женщины на пожаре в поселке Кубово Пудожского района. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Напомним, трагический пожар произошел днем 26 мая. На пепелище пожарные нашли тело женщины 1990 года рождения. О происшествии сразу же сообщили в Следком. На место незамедлительно выехал следователь.

Для установления причины смерти местной жительницы назначена судебно-медицинская экспертиза. Вторая экспертиза должна будет назвать причину пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: скриншот видео СК