Подросток бесследно исчез в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске пропавшего Сергея Сазонова 2006 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, молодой человек исчез 24 мая. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

На вид пропавшему 17 лет, рост - 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Предположительно был одет в темную кофту с желтой надписью на спине, темные джинсы, черные кроссовки. Может передвигаться на синем велосипеде.

Всех, кто знает, где находится этот парень, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54. // Фото МВД по РК