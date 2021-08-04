Синхронистки принесли России очередное золото Олимпиады

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной - 98,8000 балла.

По итогам соревнований второе место у дуэта из Китая, третье - у спортсменок из Украины.

На данный момент в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей - всего 53. Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Фото pixabay.com/diema