05 мая 2026, 14:05
Школьник справил нужду в детскую коляску в Петрозаводске
Двое несовершеннолетних дурачились в холле жилого дома
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Очередная выходка маленьких петрозаводчан попала на камеру наблюдения, установленную в подъезде дома на Древлянке.
Двое недорослей шалили в холле: садились на разные велосипеды и катались по подъезду. А затем один из них подошел к детской коляске и справил в нее нужду. Неприятное произошло в доме на улице Оборонная в Петрозаводске днем 30 апреля.
Как рассказали в сообществе интернет-провайдера «Ситилинк», дети учатся в ближайшей школе и их уже установили.