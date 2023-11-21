Школьник помог мошенникам обмануть пенсионерку на 1,5 миллиона рублей

84-летняя жительница Карелии отдала мошенникам полтора миллиона рублей ради спасения внучки от проблем с законом. В свою преступную аферу жулики вовлекли школьника, рассказали в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Все началось со звонка в минувшую субботу. Незнакомец представился следователем и сообщил, что внучка беломорчанки стала виновницей аварии, ей грозит наказание. Пенсионерку убедили, что нужно оплатить лечение пострадавшего. За деньгами приехал школьник. Пенсионерка отдала ему пакет с тряпками, где были деньги. Он перевел наличные на счета, а себе оставил 50 тысяч. На эти деньги юноша купил мотоцикл.

Но курьера мошенников вычислили полицейские. Им он рассказал, что в интернете нашел объявление о вакансии «техническая поддержка». Куратор объяснил, в чем суть работы - забирать посылки по адресам. Школьник передал свои личные данные и получил первый заказ.

Юношу поставили на учет в полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото unsplash.com/ Jeremy Wong