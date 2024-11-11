11 ноября 2024, 11:44
Происшествия

Школа и ряд домов остались без воды в Петрозаводске

Коммунальные службы устраняют аварию на сетях в карельской столице

Сегодня утром в Петрозаводске произошло отключение холодной воды в ряде домов. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, вода пропала в зданиях на улицах Труда, Трудовых резервов и Малой. Без водоснабжения осталась также школа №7.

Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Коммунальные службы ведут восстановительные работы, срок завершения которых не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»

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