Шесть человек погибли в авариях с пьяными водителями в Карелии

Под конец года различные ведомства подводят итоги и приводят статистику. ГИБДД не стала исключением.

В дорожном ведомстве рассказали, что за 11 месяцев в Карелии пьяные водители совершили 79 аварий, в результате которых погибли шесть человек, а 100 получили травмы. В сравнении с 2019 годом, число пострадавших не изменилось, однако количество погибших сократилось с 18 до 6 человек.

Больше всего аварий нетрезвые водители совершили в Петрозаводске. Здесь в 13 ДТП пострадали 16 человек и 1 погиб. На втором месте в этом страшном рейтинге Прионежский район, где в 11 авариях пострадали 15 участников движения.

Инспекторы ГИБДД пресекли почти 2000 нарушений нетрезвыми водителями. К уголовной ответственности за пьяное вождение привлечены 270 человек, которые ранее понесли административное наказание.

В 66 случаях владельцы автомобилей передали управление транспортом пьяным водителям. В этом случае наказание в виде штрафа и лишения прав понесут оба нарушителя. (фото severpost.ru)