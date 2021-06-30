Семьи с «шестилетками» получат единовременные выплаты

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что перечень получателей единовременных выплат на сборы в школу расширят.

Деньги для детей, которые собираются в первый класс, получат и те семьи, где есть «шестилетки». Причем вовсе не обязательно, что они пойдут учиться в текущем году. Глава государства призвал правительство предусмотреть выплату и в том случае, если ребенок приступит к обучению в 2022-м, транслирует «Россия 1».

Путин отметил, что 29 июня разговаривал на эту тему с главой Минфина. Тот заверил, что деньги для выплат зарезервированы, семьи получат их в срок.

Владимир Путин напомнил, что выплата разовая, поэтому даже если ребенок пойдет в первый класс через год, деньги все равно будут использованы для сборов в школу. (фото kremlin.ru)