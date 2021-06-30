Путин объяснил обязательную вакцинацию от Covid-19 в регионах

В ходе восемнадцатой прямой линии, которая проходит 30 июня в Москве, Владимир Путин заявил, что обязательную вакцинацию от коронавируса лично он не поддерживает. Так глава государства ответил на один из первых вопросов, который прозвучал в ходе мероприятия. Прямую трансляцию ведет «Россия 1».

При этом глава государства подчеркнул, что когда в каких-то конкретных регионах заболеваемость поднимается, главы своим решением обязывают некоторые категории населения прививаться. Делают они это после рекомендации главных санитарных врачей. По мнению Путина, в данном случае это необходимость, все происходит в рамках закона.

Что касается случаев, когда имеющих отвод от вакцинации по медицинским показателям людей принуждают делать прививки, он назвал это недопустимым. Президент считает, что увольнять таких сотрудников никто не имеет права.

Он не стал отвечать на вопрос, какой именно вакциной привился сам. По словам Путина, его попросили не сообщать ее название, чтобы не провоцировать конкуренцию.

Однако он отметил, что в этот момент в гражданский оборот поступили два препарата – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Оба президент назвал хорошими и добавил, что не советовался с медиками о том, какую именно прививку сделать. Фото: kremlin.ru