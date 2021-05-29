Сегодня в Сортавале открыли железнодорожную станцию «Сортавала-Центр»

Из города на Ладоге сообщают об открытии новой железнодорожной станции.

«Открытие станции «Сортавала-Центр» прошло в эти минуты. На новой платформе впервые остановился «Рускеальский экспресс»,

– сообщает пабилик «Вести Приладожья», сопровождая новость фото с места событий.



Вчера «Петрозаводск говорит» публиковал фоторепортаж о завершающих работах на данном объекте и его истории.

По итогам переговоров главы Сортавальского городского поселения Крупина с компанией «РЖД», было заключено соглашение об оборудовании остановки - смотровой площадки в городе Сортавала.

Теперь, выйдя на платформу, пассажиры смогут полюбоваться видами залива Ляппяярви и парка Ваккосалми. Согласно достигнутым договоренностям, работы выполнены за счет компании ОАО «РЖД». Приблизительная сумма вложений в проект – 30 миллионов рублей.

Администрация Сортавальского городского поселения отвечала за благоустройство участка пешеходной насыпи, монтаж опор и светильников. // Фото: vk.com