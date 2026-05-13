Российского туриста нашли мертвым в отеле в Турции

В Турции в номере отеля был найден мертвым турист из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, трагедия произошла на курорте Аланья. Сотрудники гостиницы обратили внимание на то, что 44-летний постоялец долго не выходит из своего номера. Они открыли дверь запасным ключом. В номере на полу было обнаружено бездыханное тело.

Причина смерти туриста будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.

