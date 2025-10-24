Российская гимнастка выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке

Российская спортсменка Ангелина Мельникова выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Индонезии.

Наша гимнастка показала результат 14,466 балла. Она опередила всех своих соперниц.

Для Мельниковой это уже вторая золотая медаль этих соревнований. Ранее она выиграла личное многоборье.

