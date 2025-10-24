24 октября 2025, 13:03
Российская гимнастка выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке
Ангелина Мельникова взяла свою вторую золотую медаль ЧМ в Индонезии
Фото: freepik
Российская спортсменка Ангелина Мельникова выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Индонезии.
Наша гимнастка показала результат 14,466 балла. Она опередила всех своих соперниц.
Для Мельниковой это уже вторая золотая медаль этих соревнований. Ранее она выиграла личное многоборье.
