24 октября 2025, 13:03
Мир

Российская гимнастка выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке

Ангелина Мельникова взяла свою вторую золотую медаль ЧМ в Индонезии
Золотая медаль
Фото: freepik

Российская спортсменка Ангелина Мельникова выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Индонезии.

Наша гимнастка показала результат 14,466 балла. Она опередила всех своих соперниц.

Для Мельниковой это уже вторая золотая медаль этих соревнований. Ранее она выиграла личное многоборье.

