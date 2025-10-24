24 октября 2025, 13:58
Происшествия

Легковой автомобиль загорелся утром в Карелии из-за замыкания

Пожарные не дали огню серьезно повредить отечественный автомобиль
горевший авто
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности

Легковой автомобиль загорелся утром 24 октября на севере Карелии. Пожарных вызвали по тревоге. Машину удалось спасти, никто из людей тоже не пострадал.

Инцидент произошел в Кеми на Береговой улице. Предположительно, пожар в автомобиле ВАЗ-2115 возник из-за замыкания проводки в печке.

пожар в автомобиле

 

Прибывшие огнеборцы потушили возгорание. Но огонь успел повредить панель приборов в салоне легковушки.

