24 октября 2025, 13:58
Легковой автомобиль загорелся утром в Карелии из-за замыкания
Пожарные не дали огню серьезно повредить отечественный автомобиль
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности
Легковой автомобиль загорелся утром 24 октября на севере Карелии. Пожарных вызвали по тревоге. Машину удалось спасти, никто из людей тоже не пострадал.
Инцидент произошел в Кеми на Береговой улице. Предположительно, пожар в автомобиле ВАЗ-2115 возник из-за замыкания проводки в печке.
Прибывшие огнеборцы потушили возгорание. Но огонь успел повредить панель приборов в салоне легковушки.
