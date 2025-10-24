Благоустройство Петрозаводска обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответила на вопросы, которые волнуют горожан в прямом эфире «ЦУР объясняет». Одна из самых популярных тем для вопросов в соцсетях — это благоустройство парков и скверов в рамках как федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», так и других программ. В этом году работы по проекту ФКГС идут на трех объектах- победителях народного голосования.

Завершили благоустройство в Терманском и Тихом скверах, а также в парке Беличий Остров. Результаты всей этой работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» мы можем видеть благодаря активной поддержке и желанию горожан. К примеру, в парке получилась красивая зона отдыха и новая пешеходная дорожка – жители могут пройти с ул. Торнева через обновленный парк до новой поликлиники. Осталось поставить шахматный стол – сделаем это до конца октября»,

- рассказала Инна Колыхматова во время эфира.

На Докторской аллее проводятся основные работы по отсыпке пешеходной дорожки, а также монтажу опор наружного освещения. Подрядчик завершит работы в начале ноября 2025 года, до 10 ноября будут производится подключение опор наружного освещения.

В Зарецком парке в рамках благоустройства запланирован ремонт лестничных спусков в районе ул. «Правды», набережной Гюллинга, а также в районе автомобильной парковки.

Активно ведутся работы по подготовке к заливке бетоном лестничных спусков, укладке бетонной брусчатки, а также устройству основания для дальнейшего асфальтирования пешеходной дорожки вдоль набережной Гюллинга. Также в парке запланирована установка торшерных опор наружного освещения вдоль пешеходных дорожек на участке от Французского моста до набережной Гюллинга и по периметру автомобильной парковки, а также благоустройство пешеходных дорожек»,

- сказала мэр города.

Горожане задали вопрос Главе города, когда доделают лестницу в парке «Ямка» и будут ли установлены поручни. Инна Колыхматова уточнила, что проектом предусмотрены металлические поручни и аппарели для спуска с колясками. На этой неделе подрядчик завершает установку гранитных ступней и плитки на спуске и приступает к их монтажу.

Кроме того, в эфире Инна Колыхматова рассказала о модернизации уличного освещения в некоторых районах города, же о формировании списка территорий, где необходима установка или ремонт детских площадок.

Посмотреть эфир можно здесь.