Динамовцы одержали победу над командой из Подмосковья

Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 23 октября провел матч регулярного чемпионата МХЛ в Кондопоге. Соперником динамовцев стала команда «Красная машина - юниор» из Московской области.

Встреча прошла в равной борьбе. Динамовцам дважды пришлось отыгрываться, но в итоге они одержали победу. Итоговый счет 5:3.

Это вторая победа наших хоккеистов в сезоне. Команда имеет 5 очков и занимает 37-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по нардам.