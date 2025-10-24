24 октября 2025, 07:22
Динамовцы одержали победу над командой из Подмосковья
Команда «Динамо-Карелия» забила пять голов в матче МХЛ
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 23 октября провел матч регулярного чемпионата МХЛ в Кондопоге. Соперником динамовцев стала команда «Красная машина - юниор» из Московской области.
Встреча прошла в равной борьбе. Динамовцам дважды пришлось отыгрываться, но в итоге они одержали победу. Итоговый счет 5:3.
Это вторая победа наших хоккеистов в сезоне. Команда имеет 5 очков и занимает 37-е место в турнирной таблице.
