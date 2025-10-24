Телесигнал пропадет в некоторых районах Карелии

На неделе с 27 октября по 2 ноября в республике вновь ожидаются отключения телесигнала. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр Карелии.

Так, 27 октября профилактические работы пройдут в поселке Ладва-Ветка, телевидение не будет работать с 11 до 17 часов. 28 октября в то же время та же ситуация повторится в поселке Харлу, а 29 октября - в селе Шокша. В графике возможны дополнения.

