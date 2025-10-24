Неисправные грузовики ездят в Петрозаводске

За один день сотрудники дорожной полиции проверили всего 16 грузовиков в Петрозаводске. Но и этого хватило, чтобы обнаружить ворох нарушений.

Оказалось, водители самосвалов и большегрузов управляли транспортными средствами с техническими неисправностями. Вдобавок они нарушали правила перевозки грузов. Водители беседовали по телефону, нарушали требования дорожных знаков, управляли без тахографов. Такие нарушения озвучили в Госавтоинспекции. Рейд провели 23 октября, полицейские пресекли девять нарушений ПДД.

Остановка по требованию полиции для водителей закончилась профилактической беседой и штрафами.

Напомним, весной был вынесен приговор водителю самосвала, который раздавил машину с людьми на Ключевой, убив трех молодых людей.