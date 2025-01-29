Россиянка напала на сотрудников УК за попытку отключить свет

В Краснодаре женщина напала на сотрудников управляющей компании, применив газовый баллончик, когда они пытались отключить ей электричество за неоплаченные долги. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов по Ленинскому переулку, сообщает Telegram-канал «Поселок Российский Краснодар».

Как стало известно, сотрудники УК пришли к хозяйке квартиры, которая накапливала задолженность по оплате электроэнергии. Ее долг составил 88 тысяч рублей. В ответ на действия работников управляющей компании женщина использовала перцовый баллончик, распылив его в их сторону.

Руководство управляющей компании заявило, что эта женщина уже давно запугивает соседей и регулярно применяет газовый баллончик и электрошокер. Пострадавшие сотрудники планируют обратиться в правоохранительные органы и рассчитывают на внимание следственного комитета. // фото: pixabay.com