Россияне узнали, какие продукты укрепляют здоровье кишечника

Молочные продукты повышают уровень разнообразия микробиоты и увеличивают долю бактерий в кишечнике, что укрепляет его здоровье. Этим поделилась "Lenta.ru".

С помощью молочных продуктов в кишечнике слизистый барьер укрепляется. Также повышается противоспалительный потенциал органа.

Однако врачи отметили, что разный тип молочной продукции по-разному влияет на здоровье кишечника. Это важно учитывать при составлении сбалансированного рациона.