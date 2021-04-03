Россияне рассказали, сколько тратят на еду в месяц

Большинство российских семей (почти 43 процента) тратят на продукты питания и другие обязательные платежи 15-30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, на которое ссылается РИА Новости.

Около 13 процентов респондентов рассказали, что еда, коммунальные платежи и транспорт отнимают у них в месяц до 15 тысяч рублей. У 30 процентов такие расходы составляют 30-50 тысяч рублей. Каждая десятая семья расходует 50-70 тысяч рублей, 2,8 процента опрошенных - 70-100 тысяч, а 1,8 процента - более 100 тысяч рублей.

У 31 процента опрошенных расходы на питание отнимают 25-50 процентов бюджета, для каждой пятой семьи эта доля достигает 50-75 процентов. Еще 12 процентов домохозяйств вынуждены отдавать более 75 процентов доходов. Между тем 17,4 процента утверждают, что им вообще не хватает дохода на обеспечение базовых потребностей, а около 18 процентов тратят на самые необходимые товары и услуги менее четверти своего дохода.

О росте цен на самые необходимые товары и услуги с начала года сообщает половина опрошенных. При этом 16 процентов, напротив, уверены, что те даже подешевели. Фото yandex.net