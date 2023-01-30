Россиянам перечислили полезные для сосудов продукты

Кардиолог Мария Королева перечислила продукты, которые помогут укрепить сосуды. Слова специалиста приводит Роскачество.

Так, врач посоветовала добавить в рацион ярко окрашенные овощи и фрукты. Они богаты антиоксидантами и биофлавоноидами, которые полезны для сердца и сосудов. Фрукты и овощи также полезны благодаря клетчатке, нормализующей уровень холестерина.

Для обеспечения циркуляции кислорода в организме стоит употреблять листовую зелень. Для сосудов полезны цветная и брюссельская капуста, а также шпинат.

Кардиолог также отметила пользу специй. Например, куркума является мощным противовоспалительным средством и помогает предотвратить затвердение артерий, а кайенский перец стимулирует кровообращение, помогая поддерживать приток крови.

Врач также призвала россиян употреблять достаточное количество воды. Плазма крови на 93 процента состоит именно из нее, напомнила специалист. // Фото: unsplash.com