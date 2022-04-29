Режим временного ограничения полетов в южные аэропорты продлили

Росавиация снова продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов. Теперь срок обозначили до 7 мая.

Речь идет об аэропортах в южной и центральной частях России, которые не принимают самолеты. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, передает ТАСС.

До пунктов назначения пассажиры могут добираться через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод.

До этого режим продлевался 23 апреля. Изначально аэропорты были закрыты 24 февраля. // Фото: ThePixelman/ pixabay.com