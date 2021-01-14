Пятеро жителей Кемского района наказаны за нарушение COVID-ограничений

Кемский городской суд рассмотрел пять дел об административных правонарушениях, в отношении граждан, не выполнявших правила поведения при введении так называемого режима повышенной готовности, сообщает сайт суда.

По всем делам, рассмотренным в период с 1 по 23 декабря, было применено административное наказание в виде предупреждения.

Правонарушителям разъяснили, что за совершение повторного правонарушения, предусмотрено административное наказание в отношении граждан в виде административного штрафа от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Фото с сайта zanmsk.ru