14 января 2021, 16:23
Общество

Пятеро жителей Кемского района наказаны за нарушение COVID-ограничений

Жителям Карелии объяснили, что за совершение повторного правонарушения, их оштрафуют на крупную сумму

Кемский городской суд рассмотрел пять дел об административных правонарушениях, в отношении граждан, не выполнявших правила поведения при введении так называемого режима повышенной готовности, сообщает сайт суда.

По всем делам, рассмотренным  в период с 1 по 23 декабря, было применено административное наказание в виде предупреждения.

Правонарушителям разъяснили, что за совершение повторного правонарушения, предусмотрено административное наказание в отношении граждан в виде административного штрафа от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Фото с сайта zanmsk.ru

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