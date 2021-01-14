14 января 2021, 14:29
Общество

Жители Карелии благодарят судебных приставов

Сотрудники не только помогают вернуть имущество, но и находят детей

На имя руководителя карельской службы судебных приставов Олега Гончарова поступило благодарственное письмо в отношении сотрудников  Владимира Лайтинена, Александра Гавриленко,  Евгения Калия и Александра Семкина, сообщает УФССП Карелии.

Письмо написал взыскатель, житель села Деревянное Прионежского района. Он поблагодарил сотрудников службы судебных приставов за профессионализм, компетентность и настойчивость в розыске его сына. Благодаря слаженной работе разыскников было установлено местонахождение ребенка, который был очень рад возвращению домой.

...Я счастлив, что наша семья наконец-то воссоединилась. Дети - самое главное в жизни, а неравнодушное и вместе с тем компетентное отношение ваших сотрудников к моей ситуации дало возможность моему сыну жить с любящим его человеком, своим отцом,

- подчеркнул в благодарственном письме мужчина.

Другой взыскатель поблагодарил Наталью Марковскую и Любовь Гаража за ответственность, неравнодушие и деловые качества. Судебные приставы-исполнители в кратчайший срок сняли ограничительные меры в отношении двух автомобилей и окончили исполнительное производство.

Побольше бы таких добросовестных и внимательных сотрудников в ФССП России!

- подчеркнул автор письма.

Все указанные сотрудники УФССП России по Республике Карелия были поощрены.

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