25 апреля 2024, 13:09
Пропавшего в Петрозаводске подростка ищут больше суток
Полиция просит помочь в поисках Мирона Константинова
Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Мирона Анатольевича Константинова. Мальчик 2010 года рождения исчез 24 апреля, сообщили в МВД Карелии.
Последний раз несовершеннолетнего видели в среду утром в районе улицы Водников.
Ему на вид 15 лет, рост 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые.
Мирон был одет в темные брюки, черную куртку, светлые кроссовки и черную шапку.
Имеющих сведения о его местонахождении просят срочно сообщить по номерам: 8 999 528-39-50, 8 953 533-36-55, 8 920 017-60-45. // фото: МВД Карелии