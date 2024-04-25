Пропавшего в Петрозаводске подростка ищут больше суток

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Мирона Анатольевича Константинова. Мальчик 2010 года рождения исчез 24 апреля, сообщили в МВД Карелии.

Последний раз несовершеннолетнего видели в среду утром в районе улицы Водников.

Ему на вид 15 лет, рост 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые.

Мирон был одет в темные брюки, черную куртку, светлые кроссовки и черную шапку.

Имеющих сведения о его местонахождении просят срочно сообщить по номерам: 8 999 528-39-50, 8 953 533-36-55, 8 920 017-60-45. // фото: МВД Карелии