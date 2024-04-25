25 апреля 2024, 12:24
Происшествия

Из запертой квартиры в Пряже ребенка спасли пожарные

Малыш оказался один в закрытом помещении, пришлось звать помощь

Ребенок оказался один в запертой квартире, потребовалась помощь пожарных, чтобы вызволить малыша. Видео операции спасения опубликовали в паблике ОПС по Пудожскому району.

Инцидент произошел еще 22 апреля. Ребенок был дома один, дверь квартиры захлопнулась из-за сквозняка.

Вызвали пожарных, они приехали, применили шланцевый инструмент и освободили ребенка. // фото, видео: ОПС по Пряжинскому району

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новости Карелии
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