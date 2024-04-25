25 апреля 2024, 12:24
Из запертой квартиры в Пряже ребенка спасли пожарные
Малыш оказался один в закрытом помещении, пришлось звать помощь
Ребенок оказался один в запертой квартире, потребовалась помощь пожарных, чтобы вызволить малыша. Видео операции спасения опубликовали в паблике ОПС по Пудожскому району.
Инцидент произошел еще 22 апреля. Ребенок был дома один, дверь квартиры захлопнулась из-за сквозняка.
Вызвали пожарных, они приехали, применили шланцевый инструмент и освободили ребенка. // фото, видео: ОПС по Пряжинскому району