В Петрозаводске возбудили уголовное дело после гибели велосипедиста

Прокуратура Петрозаводска сообщила бывшей жене погибшего велосипедиста Александра, что следователь возбудил уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, в августе прошлого года велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля. Через неделю 27-летний велосипедист по имени Александр умер в БСМП, не приходя в сознание. Семь месяцев велась доследственная проверка. 8 апреля бывшей жене Александра Дарье Никулиной сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Дарья воспитывает дочь Александра, и ради нее она решила добиваться справедливости. Для этого обратилась и в нашу редакцию.

«Что там дальше будет по расследованию, посмотрим. Но вы, конечно, в этом очень помогли, так как все публикуемые записи вызвали ажиотаж»,

- рассказывает Дарья.

Кроме обращения в СМИ, Дарья направила жалобы в следственные органы и в прокуратуру.



Мы будем следить за этим делом. // фото freepik.com/ jcomp