Мошенники стали выглядеть убедительнее – называют данные паспорта

Мошенники идут на новые уловки, чтобы обманывать жителей Карелии. 66-летний дачник ответил на звонок с незнакомого номера. Женщина представилась сотрудницей службы доставки, назвала установочные и паспортные данные пенсионера. Петрозаводчанин подумал, что собеседница трудится в официальной организации, и не стал вешать трубку.

Она рассказала о поступившем к ним в организацию уведомлении о том, что мужчина не получил письмо из Пенсионного фонда. Она также сообщила, что хранение у них платное – 5 рублей в день. Собеседница предложила назвать код из смс-сообщения, чтобы у мужчины не накопился долг. Он это сделал, а затем разговор с мужчиной продолжил другой человек.

Тут мужчину посетили сомнения, и он повесил трубку. Он позвонил в полицию, где ему посоветовали обратиться в МФЦ. Там уже выяснилось, что злоумышленники взломали его личный кабинет на портале Госуслуги. // фото unsplash.com