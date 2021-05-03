Правительство России направит в Карелию более 650 млн рублей

Распоряжение о выделении более 650 млн рублей на развитие социальной и транспортной инфраструктуры Карелии подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Деньги направят на создание нового спорткомплекса для учеников детско-юношеских школ и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Помимо этого, средства пойдут на строительство моста через пролив Ворссунсалми в Сортавале, реконструкцию автодороги Петрозаводск – Суоярви и модернизацию мостового перехода на трассе «Кола».

«Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. А возможность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам привлечёт в эти места многих путешественников»,

– отметил премьер на заседании правительства 27 апреля.

Карелия считается в правительстве одним из регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий предусмотрены индивидуальные программы развития, учитывающие их сильные и слабые стороны. Для реализации программы предусмотрена дополнительная поддержка из федерального бюджета. // Фото: znanio.ru