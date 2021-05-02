«Рускеальский экспресс» за полтора года перевез 150 тысяч пассажиров

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин во время пресс-конференции у стен Петропавловской крепости, где 2 мая полуденным выстрелом официально открыли туристический сезон, рассказал о проекте «Рускеальский экспресс», сообщают «Невские новости»

«Мы запустили его в июле 2019 года, и 30 апреля 2021 года на паровозной тяге мы провезли 150-тысячного пассажира. Как известно, пассажир голосует покупкой билетов, поэтому сама цифра говорит о том, что это направление пользуется туристической привлекательностью»,

— сообщил Виктор Голомолзин.

Благодаря развитию туристических проектов на железной дороге и удобной состыковке с «Ласточкой», посетить живописные места Карелии можно всего за сутки.

«Сегодня утром можно выехать из Петербурга до Сортавалы, пересесть в пассажирский поезд, стилизованный под те времена, и на паровозной тяге, с действующим паровозом, проехать до горного парка "Рускеала" и погулять там четыре-пять часов, потом сесть в поезд "Рускеальский экспресс" и добраться до Петербурга уже вечером»,

— объяснил свою мысль Голомолзин.

Ранее он рассказалывал, что Октябрьская железная дорога реализует 10 направлений пригородного сообщения для посещения Петербурга и Ленинградской области. Неизвестно, входит ли в этот список недавно обсуждаемый маршрут Лодейное Поле – Сортавала. // Фото: nevnov.ru