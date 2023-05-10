Появились на свет первые дети с ДНК от трех родителей

Несколько младенцев от трех родителей родились в Великобритании. Эти дети появились на свет с помощью нового метода ЭКО, пишет The Guardian.

Этот способ ученые и врачи внедрили, чтобы предотвратить наследование неизлечимых генетических заболеваний.

- Родившийся ребенок имеет ДНК матери и отца, а также небольшое количество генетического материала от донора,

- сказано в публикации.

По данным британского Управления по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), в стране родились меньше пяти подобных детей. Из соображений конфиденциальности более подробную информацию не обнародуют. // фото: phonlamai / Depositphotos.com