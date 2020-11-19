Плевок в лицо. Общество лишают информации о важнейших событиях

Текст: Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

17 ноября Карелию всколыхнула громкая новость: задержан предприниматель Леонид Белуга. Он является одним из самых известных коммерсантов республики (возможно, самым известным), причем уже не один десяток лет. Так что информация о его задержании имела колоссальный резонанс. И интерес людей был не только праздным; Белуга – и крупный работодатель, и бизнес-партнер для большого числа людей; в конце концов, у него попросту множество знакомых, которых волновала его участь.

Спустя два дня, 19 ноября, Леонида Белугу отпустили. Причем, как сообщил «ТНТ Онего», освобожден он был из следственного изолятора. Можно предположить, что предпринимателя подозревали в каком-то преступлении. Что же произошло?..

Задача рассказать о случившемся лежит, разумеется, на СМИ. Однако за те два дня, что бизнесмен был задержан, официальные органы не дали вообще никакой информации. То есть совсем. Ни для кого не секрет, что добывать информацию журналистам с каждым годом становится всё тяжелее. Но случай с Белугой стал, пожалуй, беспрецедентным.

Начнем с того, что и про само задержание предпринимателя СМИ узнали из неофициальных источников. Журналисты принялись обрывать телефоны пресс-служб, но официального подтверждения, по моим сведениям, не получил никто. Ни от полиции, ни от Следкома. То есть даже сам факт задержания правоохранительные органы признать отказались.

За что был задержан Леонид Белуга? Ответа на это вопрос правоохранительные органы также не дали. ТАСС со ссылкой на свои источники заявил, что бизнесмена подозревали в даче взятки. Кому? В каком размере? За что? Тайна, покрытая мраком.

Правоохранительные органы молчали, причем в буквальном смысле этого слова. Пресс-секретарь Следственного комитета Виталий Коновалов просто не отвечал на звонки журналистов. По нашим данным, дозвониться ему сумело лишь одно издание, правда, особого успеха это не принесло – Коновалов посетовал, что никаких комментариев дать не может. Вряд ли кто-то удивился: представитель Следкома – обладатель антипремии Союза журналистов Карелии «Рот на замке».

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» предпринял отчаянную попытку и позвонил напрямую одному из руководителей Следственного комитета. Однако тот, сославшись на тайну следствия, тоже отказался дать информацию.

Вообще говоря, это нонсенс. Абсурд. Бессмыслица. Правоохранительные органы задержали известнейшего человека, оказывающего немалое влияние на жизнь огромного числа людей. И у них даже мысли не возникает, что гражданам нужно хоть что-то объяснить!

Товарищи в погонах сейчас скажут (собственно, уже и сказали), что все это молчание обусловлено тайной следствия. Объяснение слабое. Скрыть задержание предпринимателя такого уровня невозможно, все заинтересованные лица о нем в любом случае узнали. А вот населению следственные органы просто обязаны были сообщить хоть что-то. Не надо выкладывать на всеобщее обозрение итоги оперативной работы, материалы прослушки (если таковая была) и копии документов (ежели оные имелись). Просто скажите хотя бы: да, Леонид Леонтьевич задержан по подозрению в преступлении. Или: нет, это всё неправда, мы лишь хотим задать ему пару вопросов…

Я сейчас оставляю за скобками тот моральный вред, который вся эта таинственность нанесла самому Леониду Белуге: допустим, что правоохранителям обвинить его не в чем - в глазах общества его все равно сделали "виноватым". Ведь граждане со времен Сталина уверены: "У нас напрасно не сажают!"

Молчаливость карельских полицейских и следователей давно уже стала притчей во языцех. Никаким рациональными мотивами она не объясняется. Даже глава Карелии Артур Парфенчиков однажды не выдержал. Когда жители карельской столицы замерли от ужаса после двойного убийства, совершенного «петрозаводским маньяком» Антоном Ипатовым, губернатор посчитал нужным рассказать о следственных действиях прямо на заседании правительства. И это тот случай, когда Артура Парфенчикова можно только похвалить. Ведь правоохранительные органы в те дни не считали нужным комментировать вообще ничего. Между тем, общество отчаянно нуждалось в информации – и в отсутствие достоверных сведений кормилось слухами.

То, что Следком Карелии ничего не рассказывает о резонансных делах, дело привычное, но раньше у журналистов был шанс узнать детали, придя на судебное заседание. С началом пандемии и эта «лазейка» оказалась закрыта: журналистов в суды не пускают уже больше полугода.

То есть сейчас – вы только вдумайтесь! – жители Карелии полностью лишены доступа к информации о резонансных уголовных делах. И кому-то, безусловно, это очень выгодно.

***

Круг любителей помолчать не ограничивается правоохранителями. Совсем недавно в Президентском кадетском училище в Петрозаводске зафиксировали массовое заражение коронавирусом. Журналист Евгений Белянчиков пытался получить официальную информацию от представителей Западного военного округа – именно они отвечают за учебное заведение. В своем материале он подробно описывает, через какие мытарства пришлось пройти, чтобы раздобыть комментарий.

«Сначала нам заявили о готовности ответить оперативно, потом попросили письменный запрос, позже сообщили, что быстро ответить не могут из-за занятости, а потом, когда день уже подходил к концу, нас начали знакомить с законом «О СМИ», где сказано, что у них есть семь дней на ответ. И добили тем, что ответ нам пришлют в установленный законом срок...»

То, что военные не хотели давать информацию, 18 ноября подтвердил и уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев. Уже на следующий день Западный военный округ заявил, что это неправда.

– О ситуации были проинформированы все федеральные и республиканские органы власти, военное управление, медицинские и надзорные организации, занимающиеся противодействием распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание руководством училища было уделено информированию и взаимодействию с родителями воспитанников, до которых сразу доводилась объективная информация, – заявили военные.

Самое смешное, что фактически эти люди признались ровно в том, в чем их обвиняют. Они «проинформировали» о массовом заражении всех, кроме общества. Кроме жителей Петрозаводска, где расположено учебное заведение. Кроме налогоплательщиков, на чьи деньги живут и кадеты, и сами военные. Они, похоже, искренне полагают, что люди не имели права знать о полутора сотнях заболевших курсантов. А что такого?

Фото: ИА "Республика"

Пару дней назад депутат ЗС РК Михаил Стоцкий ополчился на журналистов, распространяющих якобы недостоверную информацию о эпидемической ситуации.

– А не должно быть реакции каких-то соответствующих структур на вот эти все непонятные сбросы, на вот эти непонятные домыслы, которые появляются в СМИ и которые приводят непонятно к чему?

– возмутился народный избранник.

В пику ему хочется возразить: а не должно быть реакции каких-то соответствующих структур на грубейшее нарушение права граждан России на получение информации? Оно закреплено в Конституции, и эту статью, кажется, еще не отменили.

Удивительно, но напоминать об этом праве приходится регулярно, хотя, казалось бы, запомнить его несложно. И раз уж дело дошло до ликбеза, чиновникам и силовикам хочется сказать следующее.

1. Информацию от населения в 21 веке скрыть невозможно физически. Не надейтесь, у вас ничего не получится.

2. «Слухи», «фейки» и «домыслы» появляются тогда, когда нет точных сведений из официальных источников. Не хотите опровергать слухи – сразу давайте достоверную информацию.

3. Когда вы отказываете журналисту в доступе к информации, на самом деле в отказываете в доступе к информации всему обществу.

Мы работаем не для своего праздного интереса, а для многотысячной аудитории, в основном состоящей из граждан Российской Федерации. Надеемся, если этого не осознают представители власти, это понимают наши читатели. // Фото: pixabay.com/ru