Петрозаводчане нарушают масочный режим в общественном транспорте

Ревизоры городской администрации проверили перевозчиков и пассажиров. Некоторые петрозаводчане продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте. По итогам проверки 43 транспортных средств нескольким пассажирам сделаны замечания, сообщили в пресс-центре мэрии.

Городские власти напомнили, что за нарушение требований, веденных в связи с распространением коронавируса, по статье 20.6.1 КоАП РФ (прим.ред. невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусмотрена административная ответственность.

Жители столицы Карелии могут сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других санитарно-эпидемиологических требований по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 051.

Фото: пресс-служба администрации города