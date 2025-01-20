Отправленный на 15 суток за решетку водитель из Карелии не обиделся

В Петрозаводске ровно 20 лет назад началась серьезная борьба с теми водителями, которые регулярно нарушали правила дорожного движения и с той же регулярностью не оплачивали штрафы. К двум жителям Петрозаводска уже была применена такая мера наказания, как арест от 7 до 12 суток. Руководство местной Госавтоинспекции только приветствовало такие репрессивные меры.

Принцип был прост: превысил скорость и не заплатил штраф – в тюрьму. Или припарковался в неположенном месте и не заплатил штраф – то же самое. Вот так тогда поступала Госавтоинспекция Карелии. Все было, конечно, по закону. С нового 2005 года вступила в силу поправка в административный кодекс России. И для тех, кто вовремя не заплатил штраф, наказанием был тоже штраф, но уже в двухкратном размере, либо арест сроком до 15 суток. Начальник ГИБДД Петрозаводска Андрей Червочкин не скрывал предпочтений: «Арест – более действенная мера. Потому что ограничивается свобода человека. При этом он не освобождается от уплаты штрафов».

Первый вынесенный приговор был таким – одни сутки ареста за каждую тысячу рублей долга по штрафам. Молодой человек 19 лет отправился в камеру, не заплатив в общей сложности 14 тысяч. При этом его нарушения правил дорожного движения не считались чересчур грубыми (типа пьянства за рулем). Парню не повезло: он оказался одним из первых в черном списке. Он пошел платить, но его сразу задержали и отправили в камеру – так Ашот объяснил свою ситуацию. Но при этом заверил, что обиды на правосудие не держит.

Петрозаводские автолюбители, которые в большинстве своем почти ничего не знали о нависшей над ними угрозе, с Ашотом не согласились, и к драконовским мерам ГИБДД они относились крайне отрицательно:

-Незаконно это все! Мы живем в таком мире – каждый день чего-то нарушаем. Сажать – считаю, что неправильно.

Всего за 2004 год за нарушение порядка на дорогах в столице Карелии было выписано штрафов почти на 6 миллионов рублей. 5 из них удалось собрать. А из недоплаченного миллиона почти четверть приходилась на всего лишь 60 автолюбителей – злостных нарушителей, которые были должны от 2 до 50 тысяч рублей. Именно они и стали первыми кандидатами на вакантные места в приемнике-распределителе, где им была уготована возможность потрудиться на пользу общества в сфере ЖКХ. В Петрозаводске составили список из злостных должников, в него попали не только нарушители ПДД, но и граждане, которые не заплатили штрафы по иным административным правонарушениям. При этом заключение под стражу не отменяло обязанности оплатить штраф – подчеркнули стражи порядка.

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Сотрудники министерства культуры Карелии предоставили всем своим работникам информацию, которая по идее должна была всех успокоить – никаких сокращений не произошло и не предвидится, а то, что расформированы некоторые культурные центры, так это значит, что их деятельностью занимаются теперь другие структуры.

Заместитель министра культуры РК Антонина Камирова заверила: «Численность работников культуры сохранилась. Сеть учреждений на республиканском бюджете мы не закрыли, а на муниципальном бюджете – мы привели их в соответствии с минимальными финансовыми нормативами. Но повторю – численность работников осталась прежней, то есть услуги оказываются просто на базе других социальных учреждений».

Руководители отрасли старались убедить участников коллегии, что даже с финансами в отрасли все в порядке: привлекали средства из федерального бюджета, из международных фондов – благодаря тому, что деятели культуры научились работать с грантами. Активно шли и реставрационные работы на памятниках культуры федерального значения: комплекс зданий на Круглой площади (площадь Ленина), Кижский ансамбль. А заботило министерство более всего не финансирование отрасли, а подготовка кадров: «В прошлом году мы открыли новый проект, который называется «Новое поколение менеджеров в сфере культуры». И в будущем году мы открываем проект «Менеджмент сельских праздников». Тоже для районов республики. Мы активно занимаемся подготовкой кадров». Главное, чтобы оптимистичные отчеты министерства не расходились с тем, что происходит в культуре на практике – тогда и для артистов, и для художников они будут звучать более убедительно.

Таким было 20 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.