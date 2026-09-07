Охранное предприятие «Бастион» отмечает 30-летний юбилей

Деятельность компании служит примером стабильности и профессионализма

Фото: Охранное предприятие Бастион

7 сентября 2026 года отмечает знаменательную дату одно из старейших частных охранных предприятий Республики Карелия — ООО ОП «Бастион». Компания, основанная в 1996 году в Петрозаводске, подводит итоги трех десятилетий работы на рынке безопасности и вступает в новый этап своего развития.

История «Бастиона» началась в непростые 90-е годы, когда формировался рынок частных охранных услуг. В 1996 года компания была официально зарегистрирована, и с тех пор ее деятельность служит примером стабильности и профессионализма.

Сегодня ООО ОП «Бастион» — это многопрофильная организация, успешно сочетающая классические методы физической охраны с внедрением передовых технических средств безопасности. Специалисты предприятия обеспечивают надежную защиту объектов с помощью современных систем охранной и пожарной сигнализации, данные с которых выводятся на пульт централизованного наблюдения. Для оперативного реагирования на любые угрозы используется специальная машина быстрого реагирования, что позволяет минимизировать время прибытия группы на место происшествия.

Ключевой актив компании — это ее сотрудники. Кадровая политика является одним из приоритетов компании: все сотрудники проходят обязательные курсы профессиональной подготовки и имеют действующие лицензии, подтверждающие их высокую квалификацию.

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Поздравляя коллектив и ветеранов предприятия с 30-летним юбилеем, директор ООО ОП «Бастион» Григорий Владимирович Ицковский выразил благодарность сотрудникам за преданность делу.

За эти годы мы стали не просто охранной структурой, а надежным партнером для наших клиентов. Я уверен, что коллектив «Бастиона» и в дальнейшем оправдает оказанное доверие и справится со всеми трудностями в нашей непростой работе,

— говорит он.

Компания продолжает развиваться и укреплять свои позиции на рынке безопасности Республики Карелия.

Охранное Предприятие «Бастион»

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