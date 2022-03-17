Охлопков призвал не спешить отказываться от масочного режима в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе проходящей в эти минуты прямой линии по здравоохранению высказался о возможной отмене масочного режима в республике.

«Мы живем в северном, арктическом регионе. Спешить не надо, впереди сезон ОРВИ и гриппа, нужно дождаться теплого времени. Я думаю, что это апрель, середина апреля. Сейчас это преждевременно»,

- заявил чиновник.

По словам Охлопкова, медики прогнозируют еще одну волну коронавируса с новым штаммом.

«Мы видим, что в Южной Азии и странах Европы лидирует штамм “омикрон стелс”. Его симптомы - мышечная астения, конъюнктивит. И мы видим конъюнктивит у нас в Карелии. Стандартными тестами “стелс” не отслеживается, надо быть осторожными», - предупредил министр. Фото pixabay.com/Katya_Ershova