Пешеходную зону организуют в центре Петрозаводска

Завтра, 18 марта, в центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения. Об этом сообщает мэрия города.

С 9 утра въезд на площадь Кирова будет запрещен с улицы Правды, а также с проспекта Карла Маркса. Пешеходную зону организуют для обеспечения безопасности при проведении массового мероприятия. Запрет на въезд с проспекта будет действовать только завтра, а с улицы Правды - до 22 марта.

Кроме того отметим, что уже сегодня вечером на участке проспекта Карла Маркса между улицами Пушкинской и Куйбышева запретят остановку транспорта.

Мэрия просит водителей руководствоваться дорожными знаками и Правилами дорожного движения. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos