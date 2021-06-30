Новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему

Президент Владимир Путин заявил во время сегодняшней прямой линии, что очередные меры поддержки среднего и малого бизнеса нужно принимать с большой осторожностью.

Российские власти и так выделили для этой наиболее пострадавшей от пандемии сферы триллион рублей из бюджетных источников, и «люди их получили». Если продолжать предоставлять существенные льготы, это может подорвать банковскую систему, опасается глава государства, слова которого в прямом эфире транслирует «Россия 1».

К президенту обратился предприниматель из Сургута и рассказал о высоких процентных ставках на кредиты в размере 18 процентов, необходимости залога. По его мнению, все это приводит к негативным последствиям.

Владимир Путин согласился, что ставка 18 процентов – слишком большая. В среднем по займам для предпринимателей она по стране составляет 12 процентов. В то же время он напомнил про льготные формы кредитования. В частности, рассказал о возможности взять заем под 7,25 процента годовых.

«Это гораздо лучше, чем 18 процентов и даже 12»,

- заявил президент.

Что касается беззалоговых займов, Путин усомнился, что это хорошая идея. Выдать деньги не так сложно, но, если нет залога, где гарантия, что их вернут. Глава государства сказал, что подрыва банковской системы страны допустить нельзя.

Он сообщил, что для малого и среднего бизнеса уже разработали очень серьезный набор поддерживающим мер. Разумеется, власти будут и дальше действовать в этом направлении, но «с осторожностью», сказал Путин. (фото kremlin.ru)