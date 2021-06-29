Центробанк назвал банки для тестирования цифрового рубля

Центробанк сформировал пилотную группу кредитных организаций для тестирования системы цифрового рубля. В нее вошли 12 банков. В их числе ВТБ, Сбербанк, «Банк Дом.РФ»,«Альфа-банк» «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Ак Барс», «СКБ-банк», «Росбанк», «Банк Союз» и «ТКБ банк», пишут «Ведомости».

Завершить разработку прототипа платформы цифрового рубля планируют в декабре 2021 года, начать тестирование хотят уже в январе 2022 года.

Тестирование будет проходить в несколько этапов в течение года. По результатам ЦБ собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

Цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране - наравне с наличными и безналичными. Он не будет являться криптовалютой, так как будет эмитироваться централизованного ЦБ. (фото ixbt.com)