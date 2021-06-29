Карельский профессор знает, сколько наличных денег у россиян в кармане

Профессор Акулов констатирует, что россияне перевели своих денег из банковских вкладов в наличные на 26% больше чем в прошлом году.

Россияне боятся безналичных расчетов, думая что объявят санкции против российских банков. Одновременно, сохраняя свои средства, люди в кризис стараются делать покупки.

На руках у населения России 13,4 триллиона рублей и 33 триллиона на депозитах в банках. Это примерно половина годового ВВП России. Выходит, что благосостояние нашего народа не самое плохое. (Видео)