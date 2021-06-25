Выяснили, куда сейчас идут деньги Фонда национального благосостояния

Фонд Национального благосостояния РФ даже не был «распечатан» в прошлом году. То есть власть посчитала, что прошлый год не был «черным днем».

Профессор Акулов раскрыл тайну, куда сейчас пойдут деньги Фонда Национального благосостояния. "На крупнейшие инфраструктурные объекты России. В частности на строительство второй ветки БАМа, что откроет так называемый «шелковый путь» между Китаем и Европой. Но страна-транзитер-то будет Россия".

«Вот вы говорите про санкции? А вы знаете, что за прошлый год США закупили в России в два раза больше нефти, чем обычно. И Россия стала третьим экспортером нефти в США. Потому как единственная реальная замена Венесуэльской нефти - только нефть России… (Видео)