Несколько районов Петрозаводска останутся без горячей воды

Петрозаводская ТЭЦ предупреждает о временном отключении горячего водоснабжения в нескольких районах карельской столицы. Неудобства связаны с предстоящей заменой участка магистральной сети.

Так, с 12.00 27 мая до 6.00 30 мая от горячей воды будут отключены Сулажгора, Октябрьский (ограниченный улицами Достоевского и Ленинградской, Первомайским проспектом и улицей Шотмана), Центр (ограниченный улицами Еремеева, Дзержинского и проспектом Карла Маркса), а также часть Первомайского района (ограниченная улицей Шотмана, Первомайским проспектом, улицами Железнодорожной и Краснофлотской).

Кроме того, в указанный период будут снижены параметры горячей воды на Зареке, Голиковке, Кукковке и Железнодорожном. Причина – плановые работы на централизованных сетях. Фото: pixabay.