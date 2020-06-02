Названо необратимое последствие COVID-19 для человека

Переболевшие коронавирусом люди могут перестать ощущать вкус и запах. О том, что к выздоровевшим после COVID-19 пациентам может не вернуться обоняние, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По предварительным данным американских исследователей, около четверти опрошенных выздоровевших сталкивались с проблемами с обонянием. У них ослабло чувство восприятия запаха и вкуса примерно спустя две недели после исчезновения других симптомов заболевания.

По мнению медиков, для восстановления обоняния может потребоваться несколько месяцев. Однако врачи не исключают, что некоторые могут и вовсе лишиться нормального восприятия запаха и вкуса. Однако вопрос требует длительных наблюдений.

Заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид объясняет потерю обоняние защитным механизмом организма. Идущие к мозгу обонятельные рецепторы «совершают самоубийство», чтобы остановить вирус, предполагает Рид.