Нарушительница масочного режима сбежала от полиции в Петрозаводске

В Петрозаводске 3 января прошел очередной рейд по контролю за соблюдением ограничительных мер в торговых центрах. Полиция вместе с сотрудниками министерства экономического развития прошла по «Макси» и «Тетрису».

Как сообщает ИА «Республика», в ходе рейда полицейский заметил девушку, которая входила в магазин с неправильно надетой маской на лице (маска не закрывала рот и нос). Страж порядка подошел к горожанке, сообщил ей о нарушении масочного режима и попросил ее назвать свои имя и фамилию.

Посетительница магазина тут же надела маску и начала пререкаться, называть свои личные данные она отказалась, утверждала, что полицейский нарушает ее конституционные права, и пыталась уйти.

Полицейский вызвал наряд ППС для того, чтобы доставить женщину в отдел и уже там выяснить ее личность. Он попросил нарушительницу никуда не уходить и дождаться наряд. Женщина же, как она заверила всех окружающих, позвонила своему адвокату, поговорила с ним, а после вновь попыталась скрыться.

Полицейский взял ее под руку - посетительнице магазина это тоже не понравилось: она начала громко возмущаться. На крик пришли еще двое посетителей. В итоге нарушительница улучила момент и убежала от правоохранителя.

В обычной ситуации нарушителям масочного режима грозит предупреждение или штраф в одну тысячу рублей. Какое наказание может быть применено к сбежавшей горожанке, пока не известно.